Polizei bekam nach MZ-Bericht eine Rückmeldung. Gebäudeverwalter und Sachbearbeiter im Bauamt erklären, wie die Brandmeldeanlage im Rathaus funktioniert.

Ursache des Einschlags einer Silvesterrakete im Ratssaal Köthen scheint geklärt

Blick aus dem Ratssaal in Köthen auf zwölf Fensterflügel mit Bleiglas: Die notdürftig kaschierte Bruchstelle befindet sich im zweiten Flügel unten rechts.

Köthen/MZ. - Die Rakete, die in der Silvesternacht die Scheibe eines Bleiglasfensters im historischen Ratssaal des Rathauses in Köthen durchschlagen hat, ist vermutlich nicht mit Absicht in diese Richtung gestartet worden. Das teilte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch auf MZ-Nachfrage mit.