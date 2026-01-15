Teuchern/MZ - Polizeieinsatz auf einer stillgelegten Industriefläche im Teucherner Ortsteil Deuben (Burgenlandkreis): Wie das Revier am Donnerstag mitteilte, hatte der Sicherheitsdienst in der Nacht eine Alarmauslösung gemeldet. Herbeigeeilte Beamte entdeckten vor Ort einen beschädigten Zaun, durch die unbekannte Täter offensichtlich auf das Gelände gelangt waren. Bei der anschließenden „weiträumigen“ Suche hätten jedoch keine Eindringlinge entdeckt werden können. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs gegen unbekannt.