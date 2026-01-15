Zeitz/MZ - In der Geschwister-Scholl-Straße von Zeitz hat ein 49-Jähriger mit dem Fahrrad einen Polizisten attackiert. Nun sitzt der Angreifer im Gefängnis. Laut Polizei hatte eine Streife am Mittwochabend vor, den polizeibekannten Mann zu kontrollieren. Als dieser die Ordnungshüter gesehen habe, habe er zur Flucht mit seinem Fahrrad angesetzt. Während des Versuchs, ihn aufzuhalten, steuerte der 49-Jährige gezielt auf einen Beamten zu und drohte, diesen zu überfahren, so die Polizei. Dem Beamten sei es aber gelungen, den Angreifer zu stoppen und festzuhalten. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der Mann aufgrund zurückliegender Diebstähle per Fahndung zur Festnahme ausgeschrieben war. Folglich wurde der Verurteilte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund des Angriffs mit dem Fahrrad auf den Polizisten, bei dem sich dieser leicht verletzt habe, müsse sich der Zeitzer nun wegen weiterer Straftaten verantworten, heißt es weiter.