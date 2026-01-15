Die Tarifverhandlungen für den Nahverkehr in Sachsen-Anhalt haben begonnen. Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich mit dem Start nicht zufrieden. Droht dem ÖPNV in Dessau-Roßlau nun Streik?

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach der ersten Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Sachsen-Anhalt am Mittwoch zeigt sich die Gewerkschaft Verdi enttäuscht. Wie die Arbeitnehmervertretung mitteilte, sei insbesondere die Forderung nach Entlastungen bei der Arbeitszeit kategorisch von der Arbeitgeberseite abgelehnt worden. Stattdessen seien – mit Verweis auf die angespannte Wirtschafts- und Haushaltslage – von der Gegenseite sogar Arbeitszeiterhöhungen ins Gespräch gebracht worden.