Bereits zum 21. Mal haben die Meisterschaften im Gespannpflügen am Wochenende in Freckleben stattgefunden. Warum zu den Sachsen-Anhaltischen Wettbewerben auch Besucher aus anderen Bundesländern kommen.

Bei den Regionalmeisterschaften ging der Sieg an Wolfram Kiefer und Jan Schwertner (Foto) aus Freckleben und Groß Schierstedt. Bester Sachsen-Anhalter wurde Jens Könnecke aus Walbeck.

Freckleben/MZ - Sie sind seit vielen Jahren eine feste Größe in Freckleben: die Meisterschaften im Gespannpflügen. Am Sonntag haben sie zum 21. Mal stattgefunden. „Und nach 20 Jahren Organisation habe ich dieses Jahr zum ersten Mal selbst mitgemacht“, erzählt der Frecklebener Wolfram Kiefer, der bei den Regionalmeisterschaften gemeinsam mit dem Groß Schierstedter Jan Schwertner an den Start gegangen ist. Dabei konnte sich das Duo den Sieg sichern.