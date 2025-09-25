Immer wieder wird die Radlerrast in Hoym zerstört und beschädigt. Der Hoymat-Verein zieht nun die Notbremse und hängt Überwachungskameras auf.

Hoymer Radlerrast wird immer wieder Ziel von Vandalen: Videoüberwachung soll nun Abhilfe schaffen

Die Radlerrast in Hoym wird jetzt videoüberwacht. Denn immer wieder kam es zu Zerstörungen.

Hoym/MZ - Der Hoymat-Verein hat die Nase voll. Mit viel Liebe, Kreativität und in ihrer Freizeit haben die Hoymer mit der Radlerrast am Europaradweg R1 mitten in ihrem Ort eine Oase erschaffen. Hier können Kinder spielen, Radler sich verschnaufen und über die Region informieren, die Einwohner die Sonne genießen oder Lesestoff besorgen. Doch all das scheint nicht viel Wert zu haben. Denn immer wieder wird die Anlage von Vandalen zerstört oder beschädigt. Nun zieht der Verein die Notbremse und hängt als letzte Option Überwachungskameras auf.