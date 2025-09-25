Der alte und verwaiste Bahnhof in Raguhn brannte in der Nacht zum 25. September lichterloh. Der Bahnverkehr musste über Stunden eingestellt werden. Waren Brandstifter im Spiel?

Bahnhof Raguhn in Flammen - Feuerwehren aus Nachbarkommunen müssen unterstützen

Der alte Bahnhof in Raguhn brannte in der Nacht zum 25. September 2025 aus.

Raguhn/MZ. - Das historische und seit Jahren verwaiste Bahnhofsgebäude in Raguhn ist in der Nacht zum 25. September ausgebrannt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Allerdings wurde der Bahnverkehr über Stunden eingestellt.