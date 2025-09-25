Brand in der Nacht Bahnhof Raguhn in Flammen - Feuerwehren aus Nachbarkommunen müssen unterstützen
Der alte und verwaiste Bahnhof in Raguhn brannte in der Nacht zum 25. September lichterloh. Der Bahnverkehr musste über Stunden eingestellt werden. Waren Brandstifter im Spiel?
Aktualisiert: 25.09.2025, 12:37
Raguhn/MZ. - Das historische und seit Jahren verwaiste Bahnhofsgebäude in Raguhn ist in der Nacht zum 25. September ausgebrannt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Allerdings wurde der Bahnverkehr über Stunden eingestellt.