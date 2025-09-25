Heinz Hoenig wurde an seinem 74. Geburtstag von Ehefrau Annika mit einer ganz besonderen Liebesbotschaft überrascht. Der Schauspieler war zu Tränen gerührt.

Blankenburg. – "Dass du den heutigen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten, als du bereits wieder zu Hause warst, nicht denkbar und so verdammt knapp", ist in dem Brief zu lesen, mit dem Annika Kärsten-Hoenig (40) ihrem Mann, Kult-Schauspieler Heinz Hoenig, zum 74. Geburtstag zu gratulierte.

Doch davon ahnte der Schauspieler noch nichts, als er am 24. September die ersten Glückwünsche in der gemeinsamen Wohnung in Blankenburg (Landkreis Harz) entgegennahm.

Lesen Sie auch: "Tanzen, tanzen, tanzen" – So glücklich gibt sich Heinz Hoenig mit seiner Annika

Heinz Hoenig feiert seinen 74. Geburtstag

Annika Kärsten-Hoenig hat den Moment für Instagram festgehalten, als Hoenig zu Tränen gerührt das mit Ballons dekorierte Zimmer betritt und seine Geschenke auspackte.

"Ich muss immer weinen", flüstert der 74-Jährige mit dünner Stimme. Im Karton befindet sich nämlich etwas höchst Symbolisches: ein kleiner Hammer mit eingravierten Namen. "Denn wir schmieden Zukunft", erläutert ihm seine Frau.

Dann hält sie ihn an, die Bildzeitung zu öffnen, wo der Geburtstagsbrief veröffentlicht ist. Darin erinnert sie an die schweren Zeiten, die das Paar hinter sich und auch noch vor sich hat.

Lesen Sie auch: Heinz Hoenig will sich zurück vor die Kamera kämpfen – "Will Filme drehen, bis ich 130 Jahre alt bin"

Schauspieler Heinz Hoenig muss erneut operiert werden

"Wir standen vor großen Entscheidungen und haben uns und unserem Bauchgefühl vertraut. [...] Doch das bedeutete Nächte, in denen ich schlaflos über dich gewacht und gehofft habe, dass du noch atmest. Gebetet, dass du morgens wieder aufwachst und ich dich nicht verliere."

Hoenig kämpfte Anfang 2024 um sein Leben. Nach einer überraschenden Einlieferung ins Krankenhaus wurde er in ein künstliches Koma versetzt und lag nach einer schweren Operation wochenlang im Koma.

Lesen Sie auch: Was ist passiert? Heinz Hoenig erleidet medizinischen Notfall auf dem Weg in den Urlaub

Auch wenn der Schauspieler inzwischen wieder alleine laufen und atmen kann, steht ihm noch ein schwerer Genesungsweg bevor. Eine wichtige OP an der Aorta musste bisher immer wieder verschoben werden.

Nun, so Kärsten-Hoenig gegenüber der Bild, werde man prüfen lassen, ob Heinz fit genug für den Eingriff sei.