Schauspieler Heinz Hoenig war auf dem Weg in den Urlaub nach München. Doch auf einer Raststätte kam es zu einem medizinischen Notfall. Was genau passiert ist.

Auf dem Weg in den Urlaub ist es bei Schauspieler Heinz Hoenig zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Blankenburg/München. - Der Anfang 2024 schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig hat auf dem Weg in den Urlaub einen medizinischen Notfall erlitten. Dies berichten mehrere Medien.

Nachdem Hoenig nach monatelangem Krankenhausaufenthalt in Berlin seit Ende 2024 wieder bei seiner Familie in Blankenburg im Harz wohnt, habe man sich eine gemeinsame Auszeit nehmen wollen, heißt es. Doch auf der Fahrt in den dreitägigen Urlaub mit den gemeinsamen Kindern sei es zu einem Zwischenfall gekommen.

"Beim Aussteigen rutschte Heinz‘ Magensonde raus. Wir sind sofort in eine Klinik gefahren. Zum Glück ist alles wieder gut", berichtet Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig gegenüber der "Bild"-Zeitung über den Vorfall auf einer Raststätte. Den Urlaub konnte die Familie dann laut "Focus" nach dem Zwischenhalt im Krankenhaus denn noch antreten.

Zu Hause im Harz wird der Schauspieler laut seiner Frau auch von einem befreundeten Hausarzt betreut. "Ich nehme Heinz einmal pro Woche Blut ab und bringe es in die Praxis", so Kärsten-Hoenig. "Die Blutwerte haben sich deutlich stabilisiert und verbessert."

Schauspieler Heinz Hoenig im Frühjahr 2024 schwer erkrankt

Der Schauspieler war im Frühjahr 2024 nach Angaben seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und hatte im künstlichen Koma gelegen. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden.

Da der Schauspieler nicht über eine Krankenversicherung verfügt, startete das Management eine Spendenkampagne, um die Krankenhaus- und Behandlungskosten zu finanzieren.

Heinz Hoenig lebt mit Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig in Blankenburg im Harz

Hoenig spielte unter anderem im 80er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit und ist auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren bekannt („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“, „Der König von St. Pauli“).

Anfang 2024 hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Hoenig wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Blankenburg im Harz.