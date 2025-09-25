Der seit Jahren leerstehende Bitterfelder Kulturpalast wird per Ratsbeschluss von der kommunalen Stadtentwicklungsgesellschaft gekauft. Doch dagegen gab es Widerstand von der CDU. Wie geht es nun mit dem geplanten Millionenumbau zur Musical-Spielstätte weiter?

Stadt kauft den Bitterfelder Kulturpalast - Umbau zum Musicalhaus soll Traditionsbau retten

Der Kulturpalast wird an die Steg verkauft. Nun ist die Hoffnung groß, dass er bis 2030 zur Musical- Spielstätte umgebaut werden kann. Gelingt der Griff nach den Sternen?

Bitterfeld/MZ. - Der Bitterfelder Kulturpalast gehört wieder der Stadt. Die kommunale Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) kauft das traditionsreiche Haus von der Eigentümerin Andrea Goßler und wird zum 1. Oktober neue Palast-Besitzerin. Das hat der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen beschlossen. Zum Kaufpreis äußerten sich Goßler und Steg-Geschäftsführer Heiko Kaaden nicht. Dieser wurde in der Ratssitzung nur hinter verschlossenen Türen genannt.