Mit dem Klassenzimmerstück „Viele Grüße, Deine Giraffe“ bringt das Naumburger Theater eine Geschichte über das Briefeschreiben und eine tierische Freundschaft in die Schulen. Auch in der Naumburger Montessorischule ist es zu Gast.

Schauspieler Jean-Baptiste Vizmathy übernimmt im Klassenzimmerstück „Viele Grüße, Deine Giraffe“ alle Rollen und verwandelt sich in mehrere Tiere, so auch in eine Giraffe, die sich in einen Pinguin verkleidet.

Naumburg - Ach, jeden Tag dasselbe: Fressen, schlafen, sonnen, fressen, schlafen, sonnen ... Bei der Giraffe in der afrikanischen Savanne kommt Langeweile auf. Sie wünscht sich einen Freund und beginnt zu schreiben. Einen Brief, den sie auf die Reise schickt.