Der alte und verwaiste Bahnhof in Raguhn brannte in der Nacht zum 25. September lichterloh. Der Bahnverkehr musste über Stunden eingestellt werden. Mutmaßliche Brandstifter werden vor Ort geschnappt.

Nach Bahnhofsbrand in Raguhn klicken Handschellen - Zwei Verdächtige festgenommen

Der alte Bahnhof in Raguhn brannte in der Nacht zum 25. September 2025 aus.

Raguhn/MZ. - Das historische und seit Jahren verwaiste Bahnhofsgebäude in Raguhn ist in der Nacht zum 25. September ausgebrannt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Allerdings machte schnell die Vermutung die Runde, dass das Feuer auf das Konto von Brandstiftern ging. Der Verdacht hat sich bestätigt. Es klickten die Handschellen.