Verdacht auf Brandstiftung Nach Bahnhofsbrand in Raguhn klicken Handschellen - Zwei Verdächtige festgenommen
Der alte und verwaiste Bahnhof in Raguhn brannte in der Nacht zum 25. September lichterloh. Der Bahnverkehr musste über Stunden eingestellt werden. Mutmaßliche Brandstifter werden vor Ort geschnappt.
Aktualisiert: 25.09.2025, 18:12
Raguhn/MZ. - Das historische und seit Jahren verwaiste Bahnhofsgebäude in Raguhn ist in der Nacht zum 25. September ausgebrannt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Allerdings machte schnell die Vermutung die Runde, dass das Feuer auf das Konto von Brandstiftern ging. Der Verdacht hat sich bestätigt. Es klickten die Handschellen.