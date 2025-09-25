Mit einem Loriot-Nachmittag präsentiert sich der neu gegründete Verein „Kultstube“ am 1. Oktober erstmals der Ascherslebener Öffentlichkeit. Neben dem Theater möchte die Gruppe aber auch Trauerarbeit anbieten. Worum es den Engagierten geht.

Mal humorvoll, mal ernsthaft: Wie der neue Verein „Kultstube“ in Aschersleben aktiv werden will

Oliver Lehmann und Rabia Lore Ekim bei den Proben für den Loriot-Nachmittag, der am 1. Oktober im Bestehornhaus stattfindet.

Aschersleben/MZ - „Das Ei ist hart! Das Ei ist hart!“ – kaum ausgesprochen und schon haben eingefleischte Loriot-Fans den berühmten Sketch im Ohr. Genau diesen und weitere Klassiker des großen deutschen Humoristen bringen Rabia Lore Ekim und Oliver Lehmann jetzt auf die Bühne.