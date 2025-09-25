weather regen
Halle (Saale), Deutschland
Vorstellung mit Loriot-Nachmittag Mal humorvoll, mal ernsthaft: Wie der neue Verein „Kultstube“ in Aschersleben aktiv werden will

Mit einem Loriot-Nachmittag präsentiert sich der neu gegründete Verein „Kultstube“ am 1. Oktober erstmals der Ascherslebener Öffentlichkeit. Neben dem Theater möchte die Gruppe aber auch Trauerarbeit anbieten. Worum es den Engagierten geht.

Von Katrin Wurm 25.09.2025, 16:30
Oliver Lehmann und Rabia Lore Ekim bei den Proben für den Loriot-Nachmittag, der am 1. Oktober im Bestehornhaus stattfindet.
Oliver Lehmann und Rabia Lore Ekim bei den Proben für den Loriot-Nachmittag, der am 1. Oktober im Bestehornhaus stattfindet. (Foto: Katrin Wurm)

Aschersleben/MZ - „Das Ei ist hart! Das Ei ist hart!“ – kaum ausgesprochen und schon haben eingefleischte Loriot-Fans den berühmten Sketch im Ohr. Genau diesen und weitere Klassiker des großen deutschen Humoristen bringen Rabia Lore Ekim und Oliver Lehmann jetzt auf die Bühne.