  Büros umgebaut: Neue Büroräume in Köthen: Warum Unite auf flexible Arbeitsplätze setzt

Unite hat seine Büros in Köthen zu flexiblen und modernen Arbeitsbereichen umgestaltet. Warum das nicht Innenarchitekten, sondern Mitarbeiter übernommen haben.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 25.09.2025, 14:54
Der Hochflorteppich in diesem Meetingraum soll entschleunigen, die Farbe dagegen für kreative Impulse sorgen.
Der Hochflorteppich in diesem Meetingraum soll entschleunigen, die Farbe dagegen für kreative Impulse sorgen. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Ob Büros auch weiterhin gebraucht werden? Seine Antwort auf diese Frage fällt deutlich aus: „Ja, wir wollen Büros, weil ein Büro ein Ort der Begegnung ist“, macht Peter Ledermann, Vorstandsmitglied von Unite, deutlich. Die Büros müssten jedoch flexibler sein.