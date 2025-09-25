In einem Geschäft am Breiten Weg in Magdeburg haben zwei Frauen versucht, Parfüm mit einem mittleren vierstelligen Wert zu stehlen. Dabei scheiterten die beiden und konnten fliehen. Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben?

Am Breiten Weg in Magdeburg ist es zu einem versuchten Ladendiebstahl gekommen.

Magdeburg. – In einem Geschäft am Breiten Weg in Magdeburg ist es bereits am 17. Mai 2025 zu einem versuchten Ladendiebstahl gekommen. Wie die Polizei Magdeburg mitteilte, hatten gegen 17.40 Uhr zwei bislang unbekannte Täterinnen versucht, mehrere hochwertige Parfümflaschen zu stehlen.

Demnach sollen die Frauen die Parfüms zunächst in einen Einkaufskorb gelegt und im Laden die Diebstahlsicherungen entfernt haben. Anschließend hätten sie die Ware in einen mitgebrachten Rucksack gepackt.

Diebstahl in Magdeburg: Frauen müssen flüchten

Als eine Mitarbeiterin auf die beiden Frauen aufmerksam geworden sei, hätten diese den Rucksack im Taschenregal des Geschäfts versteckt und seien fluchtartig in unbekannte Richtung geflohen. Laut Polizei habe der Wert der sichergestellten Ware im mittleren vierstelligen Bereich gelegen.

Nun sucht die Polizei mit Aufnahmen von Überwachungskameras nach den Täterinnen. Diese werden wie folgt beschrieben:

1. Täterin:

schlanke Figur

sehr langes, blondgefärbtes Haar mit dunklem Ansatz

zwischen 15 und 23 Jahre alt

2. Täterin:

schlanke Figur

sehr dunkles bis schwarzes Haar

zwischen 15 und 23 Jahre alt

Die beiden mutmaßlichen Täterinnen hatten versucht, in einem Laden am Breiten Weg in Magdeburg Parfüm zu stehlen. Foto: Polizei Magdeburg

Die Täterinnen entfernten die Diebstahlsicherungen der Parfümflaschen und versteckten diese in einem Rucksack. Foto: Polizei Magdeburg

Wer kennt diese beiden Frauen? Foto: Polizei Magdeburg

Die Polizei Magdeburg bittet um Hinweise zur Identität der Frauen unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder online über das E-Revier.

Ob es sich bei dem versuchten Ladendiebstahl um die Tat einer Bande handelt, welche im großen Stil agiert, sei aktuell nicht bekannt.