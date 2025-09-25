weather regenschauer
  Engagement im Freibad: Ascherslebener Schüler zeigen Einsatz: Jugendliche gestalten Fassade im Freibad

Schüler der Ascherslebener Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ haben schon jetzt den nächsten Sommer im Blick: Unter professioneller Anleitung gestalten sie die Außenwände des Verwaltungsgebäudes im Freibad Unter der Alten Burg.

Von Kurt Großkreutz 25.09.2025, 12:30
Mex und Momo bemalen das Verwaltungsgebäude des Ascherslebener Freibades.
Mex und Momo bemalen das Verwaltungsgebäude des Ascherslebener Freibades. (Foto: Kurt Großkreutz)

Aschersleben/MZ - Krasser kann der Unterschied kaum sein. Passierte man in dieser Woche auf dem Weg zum Freibad das Ascherslebener E-Center, so konnte man die Mitarbeiter einer Reinigungsfirma beobachten, die dabei waren, verunzierende Schmierereien am Gebäude zu beseitigen.