In Aschersleben werden am kommenden Sonnabend 100 Jahre Boxen gefeiert. Vor dem Duell der Weltmeister Julian Vogel und Sami Ahmeti im Ballhaus zeigen auch Nachwuchstalente der Eine-Stadt, was sie können.

Box-Gala am Wochenende: Was Ascherslebener Sportfreunde neben dem Weltmeister-Duell noch erwartet

Weltmeister Julian Vogel und Trainer Dirk Dzemski steigen bei einem öffentlichen Probetraining im E-Center in den Ring.

Aschersleben/MZ - „Julian, mach den Ring zur Arena! Wir lieben Eigengewächse!“, steht am Box-Ring, der Mittwochabend im Ascherslebener E-Center aufgebaut ist. Das öffentliche Training, bei dem Titelverteidiger Julian Vogel, sein Kontrahent Sami Ahmeti und weitere Sportler ihr Können zeigen, ist ein Vorgeschmack auf die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft am Sonnabend in der Ballhaus-Arena.