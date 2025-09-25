Die Automaten am Parkplatz auf dem Hexentanzplatz bei Thale im Harz waren außer Betrieb. Trotzdem bekommen Konzertbesucher als vermeintliche Schwarzparker Mahnungen von einem Servicedienstleister. Wie die Bodetal GmbH reagiert und was Betroffene jetzt tun müssen.

Auf dem Parkplatz Hexentanzplatz werden die Kennzeichen bei der Einfahrt erfasst. Doch weil der Bezahlautomat kaputt war, wurden Konzertgäste plötzlich als Schwarzparker registriert.

Thale/MZ. - Der Ärger kam per Post. Nur eine Woche nach dem Konzert der Kastelruther Spatzen im Harzer Bergtheater Thale hatte ein Konzertbesucher aus Harzgerode ein Schreiben im Briefkasten, mit dem er zur Kasse gebeten wird. 55 Euro soll er demnach berappen. „Weil ich meine Parkgebühren nicht bezahlt habe“, sagt er. Und er war nicht der einzige vermeintliche Schwarzparker an diesem Abend. Nach einer technischen Panne sind offensichtlich mehrere Mahnungen verschickt worden.