Die gute Hälfte der Sommerfestspiele 2025 in Thale ist vorbei. Wie sich das wiedereröffnete Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz bislang geschlagen hat.

Harzer Bergtheater ist seit drei Monaten zurück – kommt es an beim Publikum?

Bessere Bühnentechnik, mehr Platz: Das umgebaute Harzer Bergtheater Thale wurde vor rund drei Monaten wiedereröffnet.

Thale/MZ. - Mittlerweile reden Theaterdarsteller und Sänger, die im modernisierten Bergtheater auf dem Hexentanzplatz aufgetreten sind, von der „Harzer Wand“: Wer auf der Bühne steht und die Sitzreihen hinaufschaut, auf denen sich bis zu knapp 2.000 Menschen verteilen, ist begeistert. „Ihr müsstet hier unten stehen…“, sagte etwa Singer-Songwriter Michael Schulte. Die gute Hälfte der Sommerfestspiele 2025 in Thale ist vorbei – Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen.