  4. Hexentanzplatz in Thale: Harzer Bergtheater ist seit drei Monaten zurück – kommt es an beim Publikum?

Die gute Hälfte der Sommerfestspiele 2025 in Thale ist vorbei. Wie sich das wiedereröffnete Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz bislang geschlagen hat.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 08.08.2025, 09:25
Bessere Bühnentechnik, mehr Platz: Das umgebaute Harzer Bergtheater Thale wurde vor rund drei Monaten wiedereröffnet.
Bessere Bühnentechnik, mehr Platz: Das umgebaute Harzer Bergtheater Thale wurde vor rund drei Monaten wiedereröffnet. Foto: Ben Kruse

Thale/MZ. - Mittlerweile reden Theaterdarsteller und Sänger, die im modernisierten Bergtheater auf dem Hexentanzplatz aufgetreten sind, von der „Harzer Wand“: Wer auf der Bühne steht und die Sitzreihen hinaufschaut, auf denen sich bis zu knapp 2.000 Menschen verteilen, ist begeistert. „Ihr müsstet hier unten stehen…“, sagte etwa Singer-Songwriter Michael Schulte. Die gute Hälfte der Sommerfestspiele 2025 in Thale ist vorbei – Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen.