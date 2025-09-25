Ein Veranstalter aus dem Harz bietet spezielle Motorradreisen an, die als Bildungsurlaub anerkannt sind. Zu den Stationen gehören Eisleben und Mansfeld.

Die Biker haben auf ihrer Bildungstour das Museum Luthers Sterbehaus in Eisleben besucht.

Eisleben/MZ. - „Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen“ – dieses geflügelte Wort trifft natürlich auch für Motorradfahrer zu. Denn egal, wie man sich bewegt: Wer unterwegs ist, kann dabei immer etwas lernen. Für Biker, die sich gezielter weiterbilden möchten, gibt es seit einigen Jahren ein spezielles Angebot: Unter dem Titel „Motorradfahren bildet“ veranstaltet die Firma Holiday Tours aus Blankenburg (Harz) verschiedene mehrtägige Motorradtouren unter anderem im Harz, die als Bildungsurlaub anerkannt sind. Dabei haben dieser Tage wieder 25 Biker in Eisleben und Mansfeld Station gemacht.