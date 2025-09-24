Zwischenlösung bis 2027 Sachsen-Anhalt prüft Aufbau von Interim-Abschiebehaft im „Roten Ochsen“ in Halle

Es wäre eine Zwischenlösung bis 2027: Sachsen-Anhalts Innenministerium lässt prüfen, ob im „Roten Ochsen“ in Halle kurzfristig Abschiebehaftplätze entstehen können. Im Fokus ist ein leerstehendes Hafthaus. Es gibt aber offene Fragen.