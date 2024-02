Die Bereitschaft, der betroffenen Familie nach einem Wohnungsbrand in Winningen zu helfen, ist groß. Wo und wie geholfen werden kann.

Große Spendenbereitschaft für betroffene Familie nach Wohnungsbrand in Winningen

Winningen/MZ - Nach dem verheerenden Wohnungsbrand am Montagmorgen in Winningen häufen sich bei Ortsbürgermeister Axel Pich Anfragen zu möglichen Spenden für die betroffene Familie, die ihr komplettes Hab und Gut verloren hat.

„Wir sind sehr bestürzt und wollen gern helfen“, so Pich. Er weist unter anderem auf die Spendenstelle im Kinderland „Pfiffikus“ in der Hohen Straße 14 in Aschersleben hin. Dort können Mädchenkleidung (Größen 134 und 156), Damenkleidung (Größen 34, 40, 42), Männerkleidung (Größe XXL), Schulmaterialien, wie Rucksäcke und Stifte, Decken, Kissen und Bezüge, Spielsachen sowie Beschäftigungsmaterialien für Neunjährige abgegeben werden.

Spendenabgabe auch in Winningen direkt möglich

„Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Spenden direkt im Ort abzugeben, nämlich im Friseursalon in der Klosterstraße 12“, so der Ortsbürgermeister. „Wer lieber Geld spenden möchte, kann das gern tun und die Spende im Friseursalon abgeben oder bei mir im Bürgerbüro.“ Denn einige Bürger hatten ihn bereits auf Geldspenden angesprochen. „Das ist auch eine gute Idee. Denn nicht jeder hat die benötigten Sachen da, würde aber trotzdem gern helfen.“

Auch an der Ascherslebener Pestalozzischule werden Spenden gesammelt. „Die Familie einer unserer Schülerinnen hat durch einen Wohnungsbrand alles verloren und steht jetzt vor dem Nichts. Wir wollen mit einer Spendenaktion helfen und bitten auch um finanzielle Unterstützung“, heißt es in dem Spendenaufruf. Die Aktion laufe vorerst nur bis zum 16. Februar, da die Familie zeitnah Unterstützung brauche.

Das Spendenkonto der Pestalozzischule: LSA Pestalozzischule Aschersleben, Iban: DE21800555000201017520, Salzlandsparkasse.

Am Montagmorgen alles verloren

Rückblick: Am Montagmorgen gegen sechs Uhr wurden die Ortsfeuerwehren aus Winningen, Aschersleben, Westdorf, Neu Königsaue und Wilsleben zu einem Wohnungsbrand in die Winninger Straße Unter den Linden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits meterhoch die Flammen aus einer Wohnung im ersten Stock.

Die Bewohner konnten sich zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Person musste mittels Drehleiter ins Freie gebracht werden. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Drei Katzen konnten aus der brennenden Wohnung nicht gerettet werden.