Am Montagmorgen hat es in einem Haus in der Zeitzer Liebknechtstraße gebrannt.

Zeitz/MZ. - Flammen in Zeitz: In der Liebknechtstraße hat sich am Montagmorgen ein Wohnungsbrand ereignet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr, dazu Polizei und DRK rückten aus. Nach ersten Informationen von Augenzeugen sollen zwei Menschen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Liebknechtstraße und auch ein Teil der August-Bebel-Straße waren während der Löscharbeiten gesperrt.