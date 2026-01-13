Der HC Aschersleben verpasst beim 21:22 in Meerane den Punktgewinn, kämpft sich mehrfach heran, verliert dann aber trotz starker Abwehr und überragendem Torwart.

Eiskalt vom Punkt und doch ohne Lohn: Pit Seifert verwandelte 42 Sekunden vor Schluss nervenstark zum 21:21, doch der HC Aschersleben verlor das Spiel Sekunden später mit der Sirene.

Meerane/Aschersleben/MZ - Der Rückrundenstart in der Handball-Regionalliga der Männer hätte für den HC Aschersleben kaum bitterer verlaufen können. Nach vier Wochen Winterpause, mit neuem Anlauf und klarer Mission im Gepäck, entglitt den Alligators in der Schlussphase ein möglicher Punktgewinn. Der HC Glauchau/Meerane gewann ein nervenaufreibendes Kellerduell mit 22:21 (10:7) – und ließ die Gäste mit hängenden Köpfen zurück.