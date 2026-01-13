Das Jahr 2025 war für Dessau-Roßlau ein „Gewinnerjahr“. Das sagt Lotto Sachsen-Anhalt. Wie man zu diesem Schluss kommt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Jahr 2025 war für Dessau-Roßlau ein „Gewinnerjahr“. Diese Einschätzung hat Lotto Sachsen-Anhalt in einer Presseinfo mitgeteilt. 26 Lottospielern gelangen sogenannte „Hochgewinne“ ab 5.000 Euro – das sind neun mehr als 2024, als es nur 17 Gewinne in dieser Kategorie gab.

Kurz vor Weihnachten hat sich noch ein Glücksspirale-Spieler zuletzt über einen Gewinn von 20.000 Euro freuen können. Er hatte am 20. Dezember eine der beiden sechsstelligen Glücksspirale-Gewinnzahlen richtig. Vielleicht war sein Los ein Nikolaus-Geschenk, denn das Glücksspirale-Jahreslos nahm am 13. Dezember zum ersten Mal an den Ziehungen teil. Es läuft noch bis zum 6. Dezember dieses Jahres. Weitere Gewinne können dazukommen.

Millionär aus dem August

Der Eurojackpot brachte 2025 einem Lottospieler in Dessau-Roßlau sogar einen Millionengewinn. Am 8. August hatte er alle 5 aus 50 Eurojackpot-Gewinnzahlen und eine der 2 aus 12 Eurozahlen richtig. Er gewann 1.016.401,10 Euro. Für seinen Spielschein hatte er in der Verkaufsstelle 9,50 Euro bezahlt.

Lotto „6 aus 49“ war 2025 der größte Glücksbringer. 18 der 26 Hochgewinne ab 5.000 Euro wurden hier erzielt. Die Zusatzlotterie Super 6 brachte Anfang Mai einen Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro nach Dessau-Roßlau.

Neben Lottospielern zählte nach Angaben von Lotto Toto aber auch „das Gemeinwohl“ zu den Gewinnern. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent regionalen Vorhaben zugute. In Dessau-Roßlau wurden 2025 insgesamt 13 Projekte mit rund 233.000 Euro unterstützt.

Über 100 Euro investiert

Rein rechnerisch hat im vergangenen Jahr jeder Sachsen-Anhalter für 100,11 Euro sein Glück beim Lottospielen versucht. Das Unternehmen hat zum sechsten Mal in Folge die 200-Millionen-Euro-Marke bei den Spieleinsätzen überschritten. „Dieses stabile Ergebnis zeigt, dass die Menschen Lotto weiterhin großes Vertrauen entgegenbringen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

Die rund 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt sind dabei Hauptanlaufpunkt. Hier wurden 75 Prozent der Spieleinsätze getätigt. 25 Prozent kamen online beziehungsweise durchs Abo zusammen.