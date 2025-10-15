Die Jugendklubs der Stadt Seeland organisieren eine gemeinsame Ferienveranstaltung, in der sich alles um Drachen in all ihren Formen dreht.

Die Jungs haben ihren Spaß: Ihre Drachen bauen sie selbst. Ob die auch fliegen?

Nachterstedt/MZ - Alvin Hajunga knotet die Leine fest, mit der er den Drachen später am Himmel lenken möchte. Auf das Drachenfest, zu dem die Jugendklubs der Stadt Seeland an diesem Ferientag eingeladen haben, hat er sich schon lange gefreut. „Weil es cool ist, hier viele Freunde sind und es lustig wird“, begründet er das. Und tatsächlich, die Jungs und Mädchen aus den Ortsteilen haben beim Basteln ihren Spaß.