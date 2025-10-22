weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Diskussion um Tempo 30: Wenig Hoffnung für generelles Tempolimit in Schackenthal

Diskussion um Tempo 30 Wenig Hoffnung für generelles Tempolimit in Schackenthal

In Schackenthal fordert ein Ratsmitglied ein generelles Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und einen festen Blitzer. Wie danach im Ortschaftsrat diskutiert wurde.

Von Detlef Anders Aktualisiert: 23.10.2025, 10:22
Seit langem wünschen sich die Schackenthaler in der Ortsdurchfahrt eine Tempodrosselung. Doch dafür gebe es zu wenig Verkehr, heißt es aus der Verwaltung.
Seit langem wünschen sich die Schackenthaler in der Ortsdurchfahrt eine Tempodrosselung. Doch dafür gebe es zu wenig Verkehr, heißt es aus der Verwaltung. (Foto: Detlef Anders)

Schackenthal/MZ - Zu schnell fahrende Fahrzeuge in der Ortsdurchfahrt Schackenthal werden weiterhin moniert. „Muss immer erst etwas passieren?“, fragt im Ortschaftsrat Eckhard Wnuck. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Stadt Aschersleben waren kaum Tempoüberschreitungen festgestellt worden.