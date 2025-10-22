In Schackenthal fordert ein Ratsmitglied ein generelles Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und einen festen Blitzer. Wie danach im Ortschaftsrat diskutiert wurde.

Wenig Hoffnung für generelles Tempolimit in Schackenthal

Seit langem wünschen sich die Schackenthaler in der Ortsdurchfahrt eine Tempodrosselung. Doch dafür gebe es zu wenig Verkehr, heißt es aus der Verwaltung.

Schackenthal/MZ - Zu schnell fahrende Fahrzeuge in der Ortsdurchfahrt Schackenthal werden weiterhin moniert. „Muss immer erst etwas passieren?“, fragt im Ortschaftsrat Eckhard Wnuck. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Stadt Aschersleben waren kaum Tempoüberschreitungen festgestellt worden.