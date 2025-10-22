Diskussion um Tempo 30 Wenig Hoffnung für generelles Tempolimit in Schackenthal
In Schackenthal fordert ein Ratsmitglied ein generelles Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und einen festen Blitzer. Wie danach im Ortschaftsrat diskutiert wurde.
Aktualisiert: 23.10.2025, 10:22
Schackenthal/MZ - Zu schnell fahrende Fahrzeuge in der Ortsdurchfahrt Schackenthal werden weiterhin moniert. „Muss immer erst etwas passieren?“, fragt im Ortschaftsrat Eckhard Wnuck. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Stadt Aschersleben waren kaum Tempoüberschreitungen festgestellt worden.