MZ-Jahresinterview Dialog und pragmatische Lösungen: Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer im Jahresinterview
Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, erzählt im MZ-Jahresinterview, worüber er sich ärgert, welche Botschaften er von seiner SPD vermisst und was er von einem AfD-Verbotsverfahren hält.
Salzlandkreis/Bernburg/MZ - Seit elf Jahren führt Landrat Markus Bauer (SPD) die Geschicke des Salzlandkreises. Im traditionellen MZ-Jahresinterview spricht Torsten Adam mit dem 54-jährigen Nienburger unter anderem über die schwierige Finanzlage, die Millionen, die Ameos dem Landkreis überweisen muss, seine Partei sowie das Verhältnis zur AfD.