weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. MZ-Jahresinterview: Dialog und pragmatische Lösungen: Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer im Jahresinterview

MZ-Jahresinterview Dialog und pragmatische Lösungen: Salzlandkreis-Landrat Markus Bauer im Jahresinterview

Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, erzählt im MZ-Jahresinterview, worüber er sich ärgert, welche Botschaften er von seiner SPD vermisst und was er von einem AfD-Verbotsverfahren hält.

07.01.2026, 14:15
Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, im Jahresinterview mit der Mitteldeutschen Zeitung.
Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, im Jahresinterview mit der Mitteldeutschen Zeitung. (Foto: Engelbert Pülicher)

Salzlandkreis/Bernburg/MZ - Seit elf Jahren führt Landrat Markus Bauer (SPD) die Geschicke des Salzlandkreises. Im traditionellen MZ-Jahresinterview spricht Torsten Adam mit dem 54-jährigen Nienburger unter anderem über die schwierige Finanzlage, die Millionen, die Ameos dem Landkreis überweisen muss, seine Partei sowie das Verhältnis zur AfD.