Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, erzählt im MZ-Jahresinterview, worüber er sich ärgert, welche Botschaften er von seiner SPD vermisst und was er von einem AfD-Verbotsverfahren hält.

Der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, im Jahresinterview mit der Mitteldeutschen Zeitung.

Salzlandkreis/Bernburg/MZ - Seit elf Jahren führt Landrat Markus Bauer (SPD) die Geschicke des Salzlandkreises. Im traditionellen MZ-Jahresinterview spricht Torsten Adam mit dem 54-jährigen Nienburger unter anderem über die schwierige Finanzlage, die Millionen, die Ameos dem Landkreis überweisen muss, seine Partei sowie das Verhältnis zur AfD.