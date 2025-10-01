Am Juckenackschen Hof laufen die Abrissarbeiten für eine neue Tiefgarage mit rund 100 Stellplätzen. Aufmerksamkeit zieht dabei vor allem ein großes Banner auf sich.

Aschersleben/MZ/KWU. - Am Juckenackschen Hof in Aschersleben laufen derzeit Abriss- und Erdarbeiten für neue Parkflächen. Dabei setzt die Firma Roth nicht nur auf schweres Gerät, sondern auch auf deutliche Worte: Ein großes Banner weist unmissverständlich – und mit rabenschwarzem Humor – darauf hin, dass die Baustelle für Neugierige absolut tabu ist. Wer es dennoch wagt, bekommt eine ebenso drastische wie makabre „Warnung“ zu lesen.

Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) lässt hier in den kommenden Monaten eine Tiefgarage mit rund 100 Stellplätzen errichten. Damit sollen die Parkflächen ersetzt werden, die im Zuge des Neubaus des Justizzentrums weggefallen sind.

Schon vor Monaten hatten Archäologen mit den vorbereitenden Arbeiten auf der Fläche begonnen. Größere Funde gab es jedoch nicht.