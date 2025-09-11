Vor Monaten waren die Archäologen angerückt, jetzt erobern die Bagger die Fläche: Die Bauarbeiten der AGW am Juckenackschen Hof in Aschersleben haben begonnen.

Abrissarbeiten am Hof Juckenack: Was die Ascherslebener Wohnungsgesellschaft dort errichten will

Auf dem Juckenackschen Hof in Aschersleben sind die Bagger angerückt.

Aschersleben/kb/fge - Lange herrschte Ruhe am Hof Juckenack am Ossietzky-Platz in Aschersleben. Doch jetzt sind die Bagger angerückt und seit dieser Woche ist es unübersehbar: Hier hat die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) einiges vor.