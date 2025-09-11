Aus CO₂ der Bioethanol-Produktion entstehen Produkte für Getränke und Lebensmittel. Das neue Nippon Gases-Werk spart Emissionen und zeigt, wie Industrieabfälle zur Ressource werden können. Ein lohnendes Modell?

Treibhausgas wird veredelt: Japanische Technologie macht CO₂ in Zörbig zu Sprudelgas und Trockeneis

Japans Botschafterin Mitsuko Shino, Nippon Gases-Manager Christoph Laumen und Staatssekretärin Stefanie Pötzsch (v.l.) eröffnen am 10. September 2025 das neue Nippon Gases-Werk in Zörbig.

Zörbig/MZ. - Wer an Kohlenstoffdioxid denkt, hat schnell die Klimakrise im Sinn – ein unsichtbares Gas, das die Atmosphäre aufheizt und das mithilfe von bahnbrechenden Technologien eingefangen und mit einem oft beschworenen Verzicht eingespart werden soll. Doch was wäre, wenn CO 2 gleichzeitig ein wertvoller Rohstoff für die Industrie sein könnte – wenn es nicht vermieden, sondern aktiv genutzt werden könnte?