Großveranstaltung in Sangerhausen Viel Neues beim Heimatshoppen - Was demnächst in Sangerhausen alles geplant ist
Vom 10. bis 12. Oktober ist in Sangerhausen wieder viel los. Eine 3D-Video-Show soll der krönende Abschluss der drei Festtage im Zentrum werden.
Aktualisiert: 01.10.2025, 12:35
Sangerhausen/MZ. - Nach dem Kobermännchenfest vor wenigen Wochen steht demnächst der nächste Höhepunkt in Sangerhausen an: das mittlerweile 4. Heimatshoppen. Es wird drei Tage lang vom 10. bis 12. Oktober in der Innenstadt über die Bühne gehen.