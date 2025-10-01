weather wolkig
  4. Innenstadt-Fest: Heimatshoppen und Regionalmarkt in Sangerhausen

Großveranstaltung in Sangerhausen Viel Neues beim Heimatshoppen - Was demnächst in Sangerhausen alles geplant ist

Vom 10. bis 12. Oktober ist in Sangerhausen wieder viel los. Eine 3D-Video-Show soll der krönende Abschluss der drei Festtage im Zentrum werden.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 01.10.2025, 12:35
Solche Fantasie-Bilder werden bei der 3D-Video-Show auf das Rathaus projiziert. Es sollen aber auch Sangerhäuser Motive zu sehen sein. Die Videoshow und den Regionalmarkt am 12. Oktober organisiert die Rosenstadt Sangerhausen GmbH. (Foto: Rosenstadt GmbH)

Sangerhausen/MZ. - Nach dem Kobermännchenfest vor wenigen Wochen steht demnächst der nächste Höhepunkt in Sangerhausen an: das mittlerweile 4. Heimatshoppen. Es wird drei Tage lang vom 10. bis 12. Oktober in der Innenstadt über die Bühne gehen.