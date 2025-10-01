Mehrere Kindertagesstätten in Aschersleben erhielten eine bedrohliche Mail, die Eltern und Erzieher in Sorge versetzte. Die Polizei stellte jedoch schnell klar: Für die Kinder bestand zu keiner Zeit Gefahr. Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Aschersleben/MZ. - Mehrere Kindertagesstätten in Aschersleben sind am Wochenende mit einer bedrohlichen Mail konfrontiert worden. Das Schreiben ist mit einem Klarnamen unterzeichnet und erweckt den Anschein, es handele sich beim Verfasser um einen psychisch schwerkranken Menschen mit ausgeprägten pädophilen Neigungen.