Großrazzia in drei Städten Einsatz gegen mutmaßliche „Coaching-Betrüger - LKA durchsucht auch Räumlichkeiten in Dessau-Roßlau

Menschen, die Arbeitslosengeld erhalten, können sich bei der Suche nach einem neuen Beschäftigungsverhältnis bei einem zertifizierten Träger coachen lassen. Das hat offenbar Betrüger angelockt. Es geht um 900.000 Euro.