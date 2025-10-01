Großrazzia in drei Städten Einsatz gegen mutmaßliche „Coaching-Betrüger - LKA durchsucht auch Räumlichkeiten in Dessau-Roßlau
Menschen, die Arbeitslosengeld erhalten, können sich bei der Suche nach einem neuen Beschäftigungsverhältnis bei einem zertifizierten Träger coachen lassen. Das hat offenbar Betrüger angelockt. Es geht um 900.000 Euro.
Dessau-Rosslau/MZ. - Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Berlin haben am Dienstag, 23. September, in Berlin, Mittenwalde (Brandenburg) und Dessau-Roßlau 25 Wohnungen und Unternehmen durchsucht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit.