weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Großrazzia in drei Städten: Einsatz gegen mutmaßliche „Coaching-Betrüger - LKA durchsucht auch Räumlichkeiten in Dessau-Roßlau

Großrazzia in drei Städten Einsatz gegen mutmaßliche „Coaching-Betrüger - LKA durchsucht auch Räumlichkeiten in Dessau-Roßlau

Menschen, die Arbeitslosengeld erhalten, können sich bei der Suche nach einem neuen Beschäftigungsverhältnis bei einem zertifizierten Träger coachen lassen. Das hat offenbar Betrüger angelockt. Es geht um 900.000 Euro.

Von Robert Horvath 01.10.2025, 16:06
Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.
Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Dessau-Rosslau/MZ. - Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Berlin haben am Dienstag, 23. September, in Berlin, Mittenwalde (Brandenburg) und Dessau-Roßlau 25 Wohnungen und Unternehmen durchsucht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit.