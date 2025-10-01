Liberale stellen die Weichen. Kaube, Kosmehl und Airoldi treten in den drei Wahlkreisen von Anhalt-Bitterfeld zur Landtagswahl 2026 an.

Kreis-FDP wählt ihre drei Spitzenkandidaten für den Landtag

Bitterfeld/MZ. - Die Freien Demokraten Anhalt-Bitterfeld haben die personellen Weichen für die kommende Landtagswahl 2026 gestellt. In einer Mitgliederversammlung haben sie am vergangenen Wochenende in Köthen die Direktkandidaten für die drei Wahlkreise innerhalb des Landkreises gewählt.