Martin Pastuschek tritt beim Landesligisten SCN die Nachfolge des zurückgetretenen Patrick Hausmann an. Wo der A-Lizenz-Inhaber bei den Naumburgern den Hebel ansetzen will.

Martin Pastuschek (l.), hier mit dem Sportlichen Leiter Jan Walter, ist neuer Trainer des Fußball-Landesligisten SC Naumburg.

Naumburg. - Fußball-Landesligist SC Naumburg hat eine interne Lösung für die Nachfolge des nach der 0:3-Niederlage in Kemberg am vergangenen Samstag überraschend zurückgetretenen Trainers Patrick Hausmann gefunden: Martin Pastuschek, der sich vor allem als erfolgreicher Coach im Jugendbereich einen Namen gemacht hat, wird schon am Samstag im Heimspiel gegen Turbine Halle (14 Uhr, Stadion Saalestraße) bei den Gastgebern auf der Bank sitzen.