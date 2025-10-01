Gudrun Preuschoff hat die Agrargenossenschaft Trebitz lange Jahre als Vorstandsvorsitzende geführt. Jetzt wechselt sie in den Ruhestand.

Pretzsch/Trebitz/MZ. - Dass ihr der Abschied nicht ganz leicht fällt, ist nicht zu überhören. Mit bewegter Stimme spricht Gudrun Preuschoff über Landwirtschaft, über die ständigen Veränderungen in den vergangenen Jahren, über hohe Erwartungen, über die Aufgaben, an denen man wächst, über motivierte Mitstreiter, ohne die es nicht geht.