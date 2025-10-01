In der Bahnhofshalle wird ein verwaister Laden neu belebt, gleichzeitig zieht Prominenz ein. Warum das Bahnhofsmanagement von einer spannenden Zeit spricht.

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein kurzes Intermezzo. Sechs Wochen hatte „Blume 2000“ im Frühjahr den Laden in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofs in Halle geöffnet. Danach war wieder Schluss. Jetzt endet die Durststrecke. Kunden dürfen sich freuen: Der Blumenhändler kehrt in Kürze zurück.