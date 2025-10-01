Drachenfest an der „Weintraube“ Wie bunte Drachen trotz wenig Wind beim Fest in Schweinitz fliegen
Etliche bunte Drachen steigen in den blauen Septemberhimmel über Schweinitz. Klein und Groß sind zum herbstlichen Drachenfest geladen.
01.10.2025, 14:00
Schweinitz/MZ. - Bei bestem Wetter und strahlend blauem Himmel fand das diesjährige Schweinitzer Drachenfest an der Gaststätte „Zur Weintraube“ statt. Gut gelaunt fanden sich ab 14 Uhr viele Gäste im liebevoll vorbereiteten Garten des Gasthauses ein, schnell kamen sie ins Gespräch, die vielleicht letzten Sonnenstrahlen des Jahres wurden genossen.