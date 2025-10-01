Etliche bunte Drachen steigen in den blauen Septemberhimmel über Schweinitz. Klein und Groß sind zum herbstlichen Drachenfest geladen.

Wie bunte Drachen trotz wenig Wind beim Fest in Schweinitz fliegen

Auf „Augenhöhe“ mit einem der bunten Exemplare am Himmel über Schweinitz. Die Gaststätte „Zur Weintraube“ hatte zum Drachenfest geladen.

Schweinitz/MZ. - Bei bestem Wetter und strahlend blauem Himmel fand das diesjährige Schweinitzer Drachenfest an der Gaststätte „Zur Weintraube“ statt. Gut gelaunt fanden sich ab 14 Uhr viele Gäste im liebevoll vorbereiteten Garten des Gasthauses ein, schnell kamen sie ins Gespräch, die vielleicht letzten Sonnenstrahlen des Jahres wurden genossen.