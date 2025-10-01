Opfer überlebte nur durch „unfassbares Glück“ Junger Mann auf Bad Lauchstädt nach Messerangriff zu fünf Jahren Haft verurteilt

2024 rammte ein 22-Jähriger einem Bekannten aus der Drogenszene in Bad Lauchstädt ein Messer in die Brust. Angeklagt war der Mann wegen versuchten Totschlags, das Gericht verurteilte ihn „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Dienstag sprach der Vorsitzende Richter dem Mann, der drogenabhängig ist und immer wieder rückfällig wurde, ins Gewissen: „Sie haben doch nur das eine Leben.“