  4. Lebenshilfe Bernburg: MZ-Redakteurin tauscht beim „Schichtwechsel“ in der Werkstatt ihren Stift gegen die Säge

Beim bundesweiten Aktionstag erhalten Mitarbeiter aus Unternehmen und Verwaltungen Einblicke in die Arbeit behinderter Menschen und umgekehrt.

Von Susanne Schlaikier 01.10.2025, 12:01
Andreas Fischer hilft MZ-Redakteurin Susanne Schlaikier beim Zusammenbauen des Keilrahmens.
Andreas Fischer hilft MZ-Redakteurin Susanne Schlaikier beim Zusammenbauen des Keilrahmens. Fotos: S. Stolze

Bernburg/MZ. - Die Schutzbrille muss sein. Darauf besteht Andreas Stummer, auch wenn eine Brille über der eigenen Brille etwas merkwürdig aussieht. Aber schließlich ist sie Vorschrift, wenn man an der Dekupiersäge arbeitet. Da muss die Eitelkeit hintenan stehen. Einen Gehörschutz bekomme ich auch, bevor ich in der Werkstatt der Lebenshilfe gGmbH in Dröbel beim „Schichtwechsel" mit der Arbeit beginnen kann.