Die Basketballer aus Aschersleben haben sich im Punktspiel der 1. Regionalliga in Oldenburg viel vorgenommen. Dabei führen sie lange Zeit. Doch die Schlussphase wird ein Krimi.

Yannick von Hain (links) und die Tigers Aschersleben gewannen das Punktspiel der 1. Regionalliga in Oldenburg.

Aschersleben/MZ - Beinahe das gesamte Spiel der 1. Regionalliga über hatten die Basketballer der Aschersleben Tigers eine sichere Führung. Allerdings nur beinahe: denn in der Schlussphase fanden sie sich in einem spannenden Krimi um jeden Punkt wieder. Diesen entschieden sie gegen den Oldenburger TB knapp mit 85:82 für sich. Zum Topscorer der Partie mit einem Double-Double aus 20 Punkten sowie 17 Rebounds avancierte Tyrese Davis. Mit dem Auswärtssieg revanchierten sich die Tigers für die Heimniederlage.

Mit ein wenig Vorlauf fanden die Ascherslebener langsam in die Partie. Nachdem der Oldenburger TB die ersten Punkte verbuchte, holten die Gäste nicht nur auf, sondern überholten sie alsbald (10:4, 4. Minute). Den Angriff der Tigers bot Oldenburgs Andre Galler wiederholt per Dreier Einhalt (15:10, 6. Minute). Fügte der OTB immer wieder Punkte hinzu, krallten sich die Tigers ebenso die Bälle.

Punktejagd auf beiden Seiten

In einer hitzigen Phase bauten die Tigers ihre Führung bis zum Viertelende aus, die per Dreier der Hausherren zum Ende geschmälert wurde (24:18, 8. Minute). Dies ließ Fabian Giebel nicht unbeantwortet (27:18, 11. Minute). Die wiederholten Angriffsversuche der Oldenburger wehrten die Tigers gekonnt ab und führten rechtzeitig eigene Punkte hinzu (32:25, 14. Minute).

Die Rebounds fanden immer mehr den Weg in die Hände der Gäste, welche sie auf anderer Seite erfolgreich durch den Korb manövrierten (41:29, 16. Minute). Die Energie nahmen die Tigers immer mehr auf und fügten weitere Ballgewinne sowie Punkte hinzu (54:31, 18. Minute). Dem setzten die Oldenburger einen 7:0-Lauf entgegen, den die Tigers wieder stoppten (57:40, 2. Viertel).

Holprig in die zweite Halbzeit

Holprig auf beiden Seiten starteten die Teams in die zweite Halbzeit. Dabei kämpfte der OTB immer wieder gegen die drohende 20-Punkte-Führung ihrer Gegner. Dank besserer Würfe seitens der Hausherren pirschten sie sich den Tigers wieder an (54:69, 26. Minute). Doch diese ließen sich nicht beirren und es erfolgte ein Schlagabtausch aus dem Feld. Mit einer 78:59-Führung schlossen die Gäste aus Aschersleben das dritte Viertel ab.

Der bessere Start in die Schlussphase gelang dem OTB mit einem 9:0-Lauf. Nach einer Auszeit, gezogen von Tigers-Headcoach Alexander Helten, ließen die Punkte auf beiden Seiten auf sich warten. Was zuvor bei den Tigers gelang, kam nun nicht mehr zusammen, während die Niedersachsen weiter verkürzten (79:82, 38.), sodass eine Wende immer greifbarer wurde.

In Folge entbrannte ein Kampf um jeden Ballbesitz, der kaum eine spannendere Crunchtime hätte bieten können. Der OTB verkürzte weiter (82:83, 40.). Zwei Freiwürfe und ein erneuter Ballbesitz der Aschersleben Tigers sollten am Ende den rettenden 85:82-Sieg bescheren.

In der Defensive zu lässig

„Bei einem sehr körperlichen Spiel hatten wir bis Mitte des dritten Viertels alles unter Kontrolle“, sagt Alexander Helten in seinem Resümee. „Dann sind wir aber defensiv lässig geworden und haben Oldenburg einfache Würfe gelassen. Dadurch hat OTB nochmal an Stärke gewonnen. Im letzten Viertel haben wir es offensiv zu wild gespielt und wollten zu schnell zu viel. Wir konnten den Vorsprung der ersten Halbzeit aber über die Zeit retten.“

Mit nunmehr 22 Zählern festigen die Basketballer aus Aschersleben den fünften Tabellenplatz in der 1. Regionalliga Nord. Am kommenden Samstag, 9. März, treffen die Spieler um Headcoach Alexander Helten in der heimischen Anlage auf den MTV Wolfenbüttel.

Tigers: Davis 20 Punkte / 17 Rebounds, Koulibaly 16, Höhmann 12 / 7, von Hain 10, Salenieks 8, Giebel 7, McDonald 6 / 7, Cam 4 / 5 Assists, Meyer 2