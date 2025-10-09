An der Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ in Aschersleben ist der neue Technikraum eingeweiht worden. Hier können die Kinder und Jugendlichen Einblicke in handwerkliche Arbeit erhalten.

Arbeit mit Säge und Biegemaschine: Ascherslebener Gemeinschaftsschule nimmt Technikraum in Betrieb

An der Biegemaschine im Technikraum der Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ wird Metall gebogen.

Aschersleben/MZ - Das Surren der Bohrmaschine erfüllt den Raum, eine Biegemaschine bringt einen Metallstreifen in Form. Konzentriert arbeiten Siebtklässler an ihren Stifthaltern aus Metall. „Es ist ein hervorragendes Arbeiten – und man merkt, dass es den Schülern Freude bereitet“, sagt Techniklehrer Detlev Hammling und blickt zufrieden durch den neuen Technikraum der Adam-Olearius-Schule (AOS).