Theorie und Praxis in der Schule Arbeit mit Säge und Biegemaschine: Ascherslebener Gemeinschaftsschule nimmt Technikraum in Betrieb
An der Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ in Aschersleben ist der neue Technikraum eingeweiht worden. Hier können die Kinder und Jugendlichen Einblicke in handwerkliche Arbeit erhalten.
Aktualisiert: 09.10.2025, 14:35
Aschersleben/MZ - Das Surren der Bohrmaschine erfüllt den Raum, eine Biegemaschine bringt einen Metallstreifen in Form. Konzentriert arbeiten Siebtklässler an ihren Stifthaltern aus Metall. „Es ist ein hervorragendes Arbeiten – und man merkt, dass es den Schülern Freude bereitet“, sagt Techniklehrer Detlev Hammling und blickt zufrieden durch den neuen Technikraum der Adam-Olearius-Schule (AOS).