Angekündigter Arbeitskampf Warnstreik im Nahverkehr: Busse und Bahnen in und um Aschersleben sollen fahren
Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Dies soll wohl ohne Auswirkungen auf den Salzlandkreis bleiben. Auch die Schülerbeförderung solle planmäßig weiterlaufen.
Aschersleben/MZ/ai - Vielerorts in Deutschland und damit auch in Sachsen-Anhalt stehen heute beziehungsweise in den kommenden Tagen bis zum Sonntag Busse und Bahnen still, da die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr zu einem Warnstreik aufgerufen hat. Im Salzlandkreis rollt der Verkehr jedoch weiter, wie die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) auf ihrer Webseite hinweist.