Kreisjägermeister Guido Arndt berichtet über den Rückgang von Wildbeständen, das Ablegen der Jägerprüfung und einen interessanten Fallen-Projekt der Jägerschaft Wittenberg.

Mit seiner Brandlbracke „Aaron“ geht Kreisjägermeister Guido Arndt auf die Pirsch.

Jessen/MZ. - Nachwuchssorgen kennt Kreisjägermeister Guido Arndt nur vom Hörensagen. Jährlich melden sich 15 bis 20 Personen zur Ausbildung an. „Jagd ist ein Hobby. In diesem Fall spielen Zeit und Geld keine Rolle“, betont der erfahrene Weidmann, der jedoch im gleichen Atemzug erwähnt, dass der Weg bis zum Jagdschein ziemlich steinig ist. Denn nach dem ersten Praxistest auf dem Schießstand habe sich der Kreis der Bewerber verkleinert. Anvisiert werden Scheiben und Tontauben, wer keinen Treffer landet, ist raus.