Rund 500 Interessenten strömen am Freitag zum traditionellen Mode-Abend. Welche Eindrücke sie vom abwechslungsreichen Programm gewonnen haben.

Interessiert verfolgten die Zuschauer die Modepräsentationen auf dem Laufsteg.

Bernburg/MZ. - Ein bisschen Glanz und ein Hauch von Glamour: Das Bernburger Moonlight-Shopping hat auch in diesem Jahr wieder bewiesen, dass die Saalestadt mehr kann als Alltagsroutine. Seit nunmehr 20 Jahren öffnen verschiedene Geschäfte am ersten Freitag im September ihre Türen bis in die späten Abendstunden und schaffen so ein besonderes Einkaufserlebnis.