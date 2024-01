Blankenburg/DUR/eb. - Schauspieler-Star Heinz Hoenig (72) ist 2024 im Dschungelcamp zu sehen. Im Vorfeld von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" plauderte seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (38) laut eines Medienberichts aus, ihr Kennenlernen im Jahr 2012 sei purer Zufall gewesen.

Heinz Hoenig Steckbrief:

Name : Heinz Hoenig

: Heinz Hoenig Beruf: Schauspieler, Autor und Schlagersänger

Schauspieler, Autor und Schlagersänger Geburtstag : 24. September 1951

: 24. September 1951 Sternzeichen : Waage

: Waage Geburtsort : Landsberg am Lech

: Landsberg am Lech Aktueller Wohnort : Blankenburg (Harz)

: Blankenburg (Harz) Haarfarbe : weiß

: weiß Augenfarbe : blau-grau

: blau-grau Ehefrau : Annika Kärsten-Hoenig

: Annika Kärsten-Hoenig Kinder : eine Tochter, drei Söhne

: eine Tochter, drei Söhne Instagram-Profil: heinz_hoenig_official

Wo lernte Heinz Hoenig seine Frau kennen?

„Einst begegneten wir uns. Nicht etwa in Berlin, Hamburg oder München. Nee! Ganz unspektakulär in einem klitzekleinen Dorf namens Harlingerode“, schrieb Kärsten-Hoenig in der „Bild“ zum Geburtstag ihres Mannes. „Ausgerechnet in dem Ort, wo du aufgewachsen bist. Zufälle gibt’s, die gibt es gar nicht.“ Vielleicht gebe es schicksalhafte Begegnungen, fragte sie. Aus anfänglicher Freundschaft sei Liebe geworden. Geheiratet haben die beiden im Jahr 2019.

Wie viele Kinder hat Heinz Hoenig?

Hoenig („Der König von St. Pauli“) und seine jetzige Frau haben zwei gemeinsame Kinder. „Ich könnte mir keinen besseren Papa für unsere Söhne Juliano und Jianni vorstellen. Und ich weiß, dass die beiden Racker für dich das größte Geschenk sind“, schrieb Kärsten-Hoenig an ihren Mann gerichtet und ergänzte: „Ein Geschenk, wofür es sich jeden Tag lohnt, gesund alt zu werden.“

Zudem kommen noch die Kinder Paula und Lukas Hoenig aus seiner ersten Ehe hinzu.

Wann wurde Heinz Hoenig geboren?

Geboren wurde der Schauspieler am 24. September 1951 in Landsberg am Lech. Aufgewachsen ist er laut Aussagen seiner Ehefrau im Harz, genauer gesagt in Harlingerode.

Wie wurde Heinz Hoenig berühmt?

Die Schauspielkarriere von Heinz Hoenig begann mit dem Stück "Theatre of All Possibilities" von John Allens. Er reiste mit ihm in die USA und erhielt dort Schauspielunterricht von ihm. Den Durchbruch gelang ihm mit dem Film "Das Boot" 1981.

Wo spielte Heinz Hoenig mit?

Der Schauspieler Heinz Hoenig spielte in über 180 Filmen mit. Auch als Theaterdarsteller und Teil des Tabaluga-Musicals war er am Start. Seine bekanntesten Projekte sind:

Messer im Kopf

Das Boot

Der Schattenmann

Der König von St. Pauli

7 Zwerge - Männer allein im Wald

Meister des Todes 2

Verbotene Liebe - Next Generation

Der große Bellheim

Was macht Heinz Hoenig?

Hoenig ist Schauspieler, der in vielen Filmen wie "Das Boot" und Serien wie "Der große Bellheim" mitgespielt hat. Zudem trat er unter anderem in der Fernsehshow "Masked Singer" auf.

Wie verstarb Simone Hoenig?

Die erste Ehefrau von Heinz Hoenig, Simone, starb im Alter von nur 52 Jahren nach einer Operation am Arm. Ursache war wohl eine bakterielle Infektion im Krankenhaus.

Wo wohnt Heinz Hönig?

Der Schauspieler lebt in Blankenburg im Harz.