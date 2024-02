Heinz Hoenig (links), Fabio Knez (Mitte) und Mike Heiter (r.) in der Dschungelprüfung "Eisbrecher" am elften Tag des TV-Dschungelcamps "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Die Jubiläumsausgabe der Realityshow wird täglich auf RTL ausgestrahlt.

Blankenburg/DUR/eb. - Schauspieler Heinz Hoenig ist nicht mehr im Dschungelcamp. Laut RTL-Pressemitteilung musste er das Camp vorzeitig aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlassen.

Nach tagelanger Beobachtung sollen das Ärzte-Team vor Ort diese Entscheidung getroffen haben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, dürfe er dennoch seine Gage behalten, da es keine freiwillige Entscheidung war, sondern eine Entscheidung der Ärzte.

Anders als Cora Schumacher, die an Tag drei freiwillig ging und nun einen Gagenverlust von 25 Prozent hinnehmen müsse. Heinz Hoenigs Gage soll bei rund 150.000 Euro liegen.

IBES 2024: Heinz Hoenig muss Dschungelcamp verlassen - Wetter ist schuld

Die Ostküste Australiens, wo das RTL-Dschungelcamp gedreht wird, ist nach einem Zyklon von massiven Regenfällen, wechselhaftem Wetter und hohen Temperaturen betroffen. Die extremen Witterungsbedingungen sollen dem im Harz wohnenden Schauspieler stark zu schaffen gemacht haben.

"Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz Hoenig geht es gut, er ist bei seiner Familie", heißt es von Seiten RTLs.

Er ist den Umständen entsprechen wohlauf. Bereits fast zwei Wochen hatte es Heinz Hoenig im Dschungelcamp ausgehalten. Nun der Dämpfer.

Hoenig zeigt Unverständnis nach Dschungelcamp-Aus

Im RTL-Interview in der Folge am Mittwochabend erklärt er: "Mir hat es eigentlich nicht gereicht, ich hätte gerne noch mehr erlebt. Es wurde entschieden und es wurde auch akzeptiert." Weiter könne er 1000 Gründe nennen, das Camp zu verlassen. Krank sei er in seinen Augen allerdings nicht gewesen.

"Es war vor allem nicht der Grund, dass ich krank bin. Das hat der Bob entschieden. Ende Banane." Camp-Arzt Dr. Bob erklärt: "Wegen der schlechten und sehr anstrengenden Wetterbedingung hat Heinz gesundheitlich immer mehr abgebaut. Unsere medizinische Abteilung hat ihn untersucht. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir entschieden, ihn aus dem Camp zu nehmen."

Scheint so, als habe Heinz Hoenig zwar einen eisernen Willen, das Ärzte-Team jedoch die besseren Argumente im Sinne der Gesundheit des Schauspielers.