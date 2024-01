Am Freitagabend, 19. Januar, startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Die Kandidaten stehen schon seit einigen Wochen fest. Doch der ein oder andere "Promi" wird für viele Zuschauer wohl eher unbekannt sein. Wir klären auf, wer in diesem Jahr in den australischen TV-Dschungel einzieht.

Köln/Australien. - Es findet wieder in alt bekannter Umgebung statt, im australischen Dschungel. "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" startet am Freitag, um 20.15 Uhr auf RTL.

Wer moderiert das Dschungelcamp 2024?

Seit 2004 schickt RTL mehr oder weniger bekannte Promis ins Dschungelcamp. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen, der Daniel Hartwich ablöste.

Wer ist im Dschungelcamp 2024 dabei?

Für gute Unterhaltung sollen in diesem Jahr jedoch vor allem die Kandidaten der Show sorgen. Eine bunte Mischung aus Reality-Stars, Musikern, Schauspielern und Co. erwartet die Zuschauer.

Schauspieler Heinz Hoenig

Schauspieler Heinz Hoenig. Foto: RTL

Heinz Hoenig wurde am 24. September 1951 in Landsberg am Lech als Sohn eines Kranführers geboren und wuchs in Harlingerode im Harz auf. Nachdem er eine Lehre als Betriebsschlosser absolvierte, verschlug es ihn mit 19 Jahren zunächst nach Berlin.

Dort engagierte er sich als Streetworker im "RELEASE - dem Verein zur Bekämpfung der Suchtgefahr". 1972 bis 1975 ging er nach Amerika und erlernte auf der Ranch von John Allen in Santa Fe das Schauspielhandwerk. Zurück in Berlin, spielte er im Berliner Grips Theater, bevor er als Filmschauspieler durchstartete.

Nach mehreren gedrehten Filmen wie z.B. "Messer im Kopf", gelang ihm 1981 der große Durchbruch als "Funker Hinrich" in dem oscarprämierten Film "DAS BOOT". Seitdem ist er in der Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken.

In seiner beispiellosen Karriere spielte er in über 180 Kino- und Fernsehfilmen und machte sich einen Namen als Charakterdarsteller in den unterschiedlichsten Genres. Ob als "King" in "Der Schattenmann", "Sugar" in "Der König von St. Pauli", "Stan Becker" in der gleichnamigen Serie oder "Brummboss" in "7 Zwerge- Männer allein im Wald".

Influencer Twenty4Tim

Influencer Twenty4Tim. Foto: RTL

Twenty4Tim ist ein deutscher Influencer und Pop-Sänger. Geboren wurde er am 14. September 2000 in Köln. Seine erste Single "Bling Bling" veröffentlichte Twenty4tim im Jahr 2022, gefolgt von drei Platz 1 Singles und seinem Debütalbum "Phoenix" im Jahr 2023, das direkt Platz 1 der Album Charts belegte. Twenty4Tim untermauerte seine musikalische Präsenz mit einer ausverkauften Tour direkt im Anschluss an seine Album-Veröffentlichung.

Twenty4Tim ist bekannt für seine emotionale, liebevolle und sehr humoristische Art und seine Fähigkeit, eine enge Verbindung zu seinen Fans herzustellen. Er hat eine treue Fangemeinde aufgebaut und ist extrem präsent in den sozialen Medien.

Mit Millionen Streams auf Spotify und über 7,5 Millionen kumulierte Abonnenten auf YouTube, TikTok und Instagram gehört Twenty4Tim zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands und hat mit seinen musikalischen Platzierungen gezeigt, dass er auch aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken ist.

Model und Rennfahrerin Cora Schumacher

Model und Rennfahrerin Cora Schumacher. Foto: RTL

Cora Schumacher wurde 1976 in Langenfeld geboren. Neben Ihrer Ausbildung zur Kommunikationskauffrau modelte sie für unterschiedliche Männermagazine wie "GQ", "Maxim" und dem "Playboy". Diverse Model-Aufträge für internationale Mode-Magazine folgten.

Als Tochter eines Tankstellen-Pächters hatte sie schon immer Benzin im Blut. Ihre Leidenschaft für den Rennsport entdeckte Cora bereits in den 1990er-Jahren im Kartsport, wo sie sich als talentierte Fahrerin profilieren konnte.

Der Wechsel in den Tourenwagensport markierte einen entscheidenden Schritt in ihrer motorsportlichen Laufbahn. Von 2004 bis 2011 war sie als Automobilrennfahrerin in diversen Motorsportserien tätig und überzeugte mit ihrem Können hinter dem Steuer. Durch ihre beeindruckenden Fähigkeiten und ihre Entschlossenheit etablierte sich Cora Schumacher nicht nur als Fahrerin, sondern auch als eigenständige Persönlichkeit in der aufregenden Welt des Motorsports.

Passend dazu lieh sie 2005 zwei Mazda MX-5 Miatas im Oscar-Nominierten Pixar Animationsfilm "Cars" ihre Stimme. Durch ihre Ausstrahlung und Präsenz hat sie sich nicht nur als erfolgreiche Rennfahrerin, sondern auch als Model etabliert.

Designerin Sarah Kern

Designerin Sarah Kern. Foto: RTL

Sarah Kern wurde als Sarah Kathrin Reismann am 05.12.1968 in Köln geboren. Ihr Vater Jürgen Reismann war Architekt, ihre Mutter Xenia Reismann Textil-Ingenieurin. Sarahs Muttersprache war dänisch, dann kamen Englisch und Deutsch dazu, außerdem Französisch, nachdem sie elf Jahre in Paris gelebt hat.

Sarah ist nach eigener Aussage voller Liebe und Glück groß geworden, gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Moritz und dem zwei Jahre älteren Bruder Jesper. Ihre Jugend verbrachte Sarah mit Surfen, Hockey, Ballett und viel Zeit in der Natur.

Sie besuchte zunächst das "Elisabeth von Thüringen Gymnasium" in Köln, die 11. Klasse verbrachte sie in Daytona Beach in Florida auf der High-School. Anschließend ging Sarah mit erst 17 Jahren nach Mailand und dann nach Paris, wo sie mit 19 Jahren ihren späteren Ehemann Otto kennenlernte.

Sarah blieb in Frankreich und brachte 1993 ihren und Ottos gemeinsamen Sohn Olivier Kern in Paris zur Welt. In dem Unternehmen ihres Mannes lernte Sarah Design. Nach elf Jahren wurde die Ehe geschieden, aus einer zweiten Ehe stammt ihr zweiter Sohn Romeo Noel, der an Heiligabend 2007 in München geboren wurde.

Sängerin Lucy Diakovska

Sängerin Lucy Diakovska. Foto: RTL

Lucy Diakovska – Pop- und Musicalsängerin, Entertainerin, Songwriterin, Musikproduzentin, Plattenfirmenbesitzerin und Schauspielerin. Lucy kommt aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater ist Opernsänger, ihre Mutter Konzertpianistin: Somit wundert es nicht, dass Lucy bereits im Alter von sechs Jahren auf der Bühne stand.

Nach dem Abitur entschließt sich Lucy, ihren eigenen Weg zu gehen und zieht 1995 von Bulgarien nach Hamburg, um an der "Stage School of Music Dance und Drama" zu studieren. Noch während ihres Studiums erhält Lucy 1997 ein festes Engagement im Musical "Buddy".

Im Jahr 2000 bewirbt sie sich als eine von über 4500 Kandidatinnen bei "Popstars", dem ersten Musik-Casting-Format Deutschlands und wird Mitglied der Girl Group "No Angels". Die "No Angels" veröffentlichen 12 Singles, 3 Studioalben und ein Live-Album.

Zum 20-jährigen Bandjubiläum veröffentlicht die Band im Juni 2021 ihr neues Album "20". Im September und Oktober 2022 touren sie mit der "Celebration Tour" durch neun Städte Deutschlands und waren 2023 ebenfalls in vereinzelten Shows zu bewundern.

GZSZ-Star Felix von Jascheroff

GZSZ-Star Felix von Jascheroff. Foto: RTL

Felix von Jascheroff, Schauspieler, Actionheld, Entertainer und DJ, hat die Showbiz-Welt im Blut. Geboren in einer Familie, in der das Rampenlicht zu Hause ist, hat er sich schon in jungen Jahren an Filmsets herumgetrieben.

Der Vater, Mario, ist die Stimme von Mickey Mouse, während die Mutter, Juana-Maria, bereits in den Anfängen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mitgespielt hat. Da war es quasi vorherbestimmt, dass auch Felix sein Talent vor der Kamera entfalten würde. Seit 2001 schlüpft er in die Rolle des John Bachmann in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", und abgesehen von einer kurzen Auszeit von 2014 bis 2015 fesselt er täglich Millionen vor den Bildschirmen.

Ob am Set in Potsdam, on Location oder bei spektakulären Specials auf Mallorca und Paris zum großen XXL Spezial in Spielfilmlänge: Felix ist immer voll dabei. Als ausgebildeter Stuntman dreht er sogar seine eigenen Actionszenen, wie er es auch bei "Alarm für Cobra 11" bewies.

Doch Felix ist nicht nur auf der Soap-Bühne zu Hause. Er beweist seine Vielseitigkeit auf der Theaterbühne, wie bei "Piraten" im Open-Air Theater in Grevesmühlen oder in dem Stück "Die Dachauer Prozesse", das in der Gedenkstätte Dachau aufgeführt wurde. Für diese Hauptrolle wurde er von der Presse hoch gelobt. Nicht zu vergessen seine Teilnahme als Black Mamba bei "The Masked Singer".

Ex-Profifußballer David Odonkor

Ex-Profifußballer David Odonkor Foto: RTL

David Odonkor wurde am 21. Februar 1984 als Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen in Bünde (Westfalen) geboren. Hier wuchs er auch auf und ging zur Schule. David hat zwei Brüder und eine Schwester. Seine ersten Stationen als Jugendfußballer waren die Jugendspielgemeinschaft Holsen-Ahle und der Bünder SV.

1998 wechselte er in die Jugend von Borussia Dortmund. Dort wurde er bei B-Junioren, A-Junioren und bei den Amateuren der Dortmunder eingesetzt. Am 29. Dezember 2006 heirate David Odonkor seine Frau Suzan. Im November 2008 kam die Tochter des Paares zur Welt. Im Juni 2020 gab David die Trennung von seiner Frau bekannt und wurde geschieden.

Ab 2002 gehörte er zum Kader der 1. Mannschaft von Borussia Dortmund und wurde in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit 2001/02 Deutscher Meister. In der der Saison 2003/04 entwickelte er sich zum Stammspieler. Ende August 2006 unterschrieb er beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla einen Fünfjahresvertrag.

Im November 2006 musste er sich einer schweren Knie-Operation unterziehen. Im September 2011 engagierte ihn der damalige Zweitligist Alemannia Aachen und im Juli 2012 wechselte er zum Aufsteiger FC Hoverla-Zakarpattya Uschhorod in die ukrainische Premjer-Liha. Im September 2013 beendete er seine aktive Karriere wegen anhaltender Verletzungsprobleme.

Realitystar Kim Virginia

Realitystar Kim Virginia. Foto: RTL

Kim Virginia wurde am 16.05.1995 in Mannheim geboren. Dort besuchte sie ein Gymnasium und schloss ihr Abitur mit einem Durchschnitt von 1,9 ab. Nach dem Abitur arbeitete sie drei Jahre als Journalistin, startete zwei Studiengänge und absolvierte eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. In ihrem Beruf als Flugbegleiterin arbeitet sie bis heute.

Im Jahr 2021 startete sie ihre Karriere im Reality-TV und war Kandidatin bei "Der Bachelor". Anschließend war sie bei "Temptation Island" (2022) und "Bachelor in Paradise" (2022) zu sehen. 2023 war sie Kandidatin bei "Are You The One - Realitystars in Love".

Realitystar Fabio Knez

Realitystar Fabio Knez. Foto: RTL

Fabio Knez kommt aus München und ist 30 Jahre jung. Gelernt hat er mit 15 Jahren KFZ-Mechatroniker bei der Bayerischen Polizei in München – richtig Spaß gemacht hat es ihm aber nie. Dennoch hat er es bis zum Meister durchgezogen. Daraufhin wurde er auf Lebenszeit verbeamtet und hat ein großes Team geleitet. Trotzdem wurde es ihm zu langweilig und auch die Bezahlung war für ihn zu wenig.

Daher hat er noch nebenbei die Personal Trainer A Lizenz gemacht. Dann ist er per Zufall in das Geschäft mit den Staubsaugern hereingerutscht. Nach circa einem Jahr hat er den Job als Beamter gekündigt und war nun Staubsaugervertreter.

Als seine knapp zehn Jahre bestehende Beziehung zu Ende ging, wollte er im TV Erfahrung sammeln und Spaß haben. Das hat er dann auch gemacht. Bei "Make Love Fake Love" ist er gestartet und bis heute dankbar dafür. Bei "Are You The One - Reality Stars in Love" ging es in die Vollen und er lernte seine große Liebe kennen: Darya.

Sie beide teilen zusammen die Leidenschaft zu seinem Staubsauger. Beide lieben Hygiene und Sauberkeit. Eine große Leidenschaft ist auch der Kraftsport sowie Sport generell seit seiner Kindheit.

Realitystar Mike Heiter

Realitystar Mike Heiter. Foto: RTL

Mike Heiter wurde am 13. Mai 1992 in Essen geboren und ist mittlerweile sozusagen ein deutscher Reality-TV-Star. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme an der Reality-Show "Love Island" im Jahr 2017, wo er einen bleibenden Eindruck hinterließ und eine große Fangemeinde gewann.

Seine charmante Persönlichkeit und coole Art machten ihn zu einem beliebten Kandidaten. Nach seinem Erfolg bei "Love Island" nahm er an verschiedenen TV-Formaten wie "Sommerhaus der Stars" (2019), "Kampf der Realitystars" (2021), "Die große Dschungelshow" (2021), "Are you the One - Reality Stars in love" (2023) sowie "Ninja Warrior Germany - Promi-Spezial" (2020) für einen guten Zweck und als Moderator bei der Show "Just Tatoo of us" (2020) teil.

Bevor er in der Welt des Fernsehens Fuß fasste, arbeitete er als Teamleiter einer Gepäck-Abfertigungsfirma am Flughafen Düsseldorf. Mike Heiter ist nicht nur im Fernsehen aktiv, sondern nutzt auch Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok, um seine Fans an seinem Leben teilhaben zu lassen. Er teilt regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen seiner Karriere sowie persönliche Momente und erreicht dadurch eine breite Fangemeinschaft.

Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner

Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner. Foto: RTL

Anya Elsner ist am 2. Dezember 2003 in Berlin geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Realschulabschluss im Jahr 2019 startete sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin und beendete diese im Jahr 2022.

Im Anschluss bewarb sie sich als Kandidatin bei der Castingshow "Germany’s next Topmodel" und schaffte es in der 18. Staffel (Ausstrahlung 2023) auf den 15. Platz. Im Jahr 2023 arbeitete sie für mehrere Monate als Animateurin in einem Hotel in Ägypten.

Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar

Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar. Foto: RTL

Leyla Lahouar trägt ihr Herz auf der Zunge. Leyla wurde am 14.05.1996 in Bad Homburg geboren. Die Frankfurterin wurde durch ihre temperamentvolle Teilnahme bei "Ex on the Beach" (2022) bekannt. Hierauf folgte die Teilnahme bei der 2023er-Staffel "Der Bachelor", bei welcher sie durch ihre lustigen und direkten Sprüche zum Publikumsliebling wurde, aber vor dem Bachelor David Jackson kein Wort rausbekommen hat. Letztlich reichte es nicht für die letzte Rose, sondern für den 7. Platz.

Mit ihrer Teilnahme bei der aktuellen Staffel "Bachelor in Paradise" sorgte Leyla direkt wieder für ordentlich Gesprächsstoff und gleichzeitig setzt sie sich gegen Slutshaming und für Girls-Support ein. Mit ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" will sie testen, ob ihre Angst vor Männern oder Spinnen größer ist.

IBES-Ersatzkandidat 2024

Als Ersatz-Kandidat soll laut Medienberichten Ballermann-Star Tim Toupet bereit stehen. RTL wollte dies nicht kommentieren.

Sendezeiten: Wann läuft das Dschungelcamp 2024?

Die Sendetermine inklusive Sendezeit im Überblick:

Tag 1: Freitag, 19. Januar von 20.15 bis 23.15 Uhr

Im Anschluss jeder RTL-Folge geht es mit der "Stunde danach" weiter. Moderation: Angela Finger-Erben und Olivia Jones. Die Gäste variieren.

Welche Regeln gibt es für die Promis im RTL-Dschungelcamp 2024?

Bei Verstößen gegen die Camp-Regeln drohen laut Medienberichten Strafen von bis zu 30.000 Euro. Sie dürfen ihre Mikrofone nicht ablegen oder zuhalten (Ausnahmen: Duschen, Schlafen), die Dschungeltoilette muss sauber gemacht werden, das Lagerfeuer muss andauernd brennen, Zigarettenasche darf darin nicht entsorgt werden. Zudem dürfe nur Deutsch gesprochen werden. Nach dem Wecken ist Schlafen für die Teilnehmer Tabu.

Gage: Was verdienen die Kandidaten im Dschungelcamp 2024?

Laut Medienberichten wird die Gage in vier Schecks aufgeteilt. Die ersten 20 Prozent gibt es bei Vertragsunterschrift. Der zweite Teil folgt zu Beginn der Sendung, ebenfalls 20 Prozent. Nach der Rückkehr aus dem Dschungelcamp gibt es weitere 25 Prozent und die restlichen 35 Prozent sollen erst nach der Einhaltung des sogenannten Exklusivzeitraums ausgeschüttet werden. In diesem müssen die Kandidaten beispielsweise für TV-Auftritte und Interviews bereit stehen.

Der IBES-Kenner Julian F.M. Stoeckel erstellte eine grobe Rangliste der erwarteten Gagen, da RTL diese nicht kommentiert:

Schauspieler Heinz Hoenig: mindestens 150.000 Euro

Influencer Twenty4Tim: zwischen 100.000 und 150.000 Euro

Model Cora Schumacher: zwischen 80.000 und 100.000 Euro

Designerin Sarah Kern: zwischen 85.000 und 90.000 Euro

Sängerin Lucy Diakovska: zwischen 80.000 und 90.000 Euro

GZSZ-Star Felix von Jascheroff: zwischen 50.000 und 65.000 Euro

Ex-Profifußballer David Odonkor: zwischen 50.000 und 60.000 Euro

Realitystar Kim Virginia: zwischen 25.000 und 40.000 Euro

Realitystar Fabio Knez: zwischen 25.000 und 40.000 Euro

Realitystar Mike Heiter: zwischen 25.000 und 40.000 Euro

Ex-GNTM-Kandidatin Anya Elsner: zwischen 25.000 und 40.000 Euro

Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar: zwischen 25.000 und 40.000 Euro

Wie funktioniert das Dschungelcamp?

RTL versammelt für das Dschungelcamp zehn bis 12 mehr oder weniger prominente Teilnehmer in einem Camp im australischen Busch. Mit tropischen Dschungel hat das jedoch nichts zu tun - es handelt sich um subtropischen Wald an der australischen Ostküste - in der Zivilisation.

Im Camp bestimmen in der ersten Woche die Zuschauer per Voting, wer in die sogenannte "Dschungelprüfung" muss. Dort müssen der oder die Teilnehmer in Ekel- Sport- oder Geschicklichkeitsprüfungen "Sterne" erspielen. Je mehr Sterne es gibt, desto mehr Essen erhalten die Kandidaten über die Grundration Reis und Bohnen.

In der zweiten Sendungswoche wählen dann die Teilnehmer selbst, wer in die Prüfung muss. Die Zuschauer entscheiden stattdessen, wer die Sendung verlassen muss.

Was ist anstrengend am Dschungelcamp

Größtes Problem für viele Teilnehmer: das Essen. Es gibt täglich eine Grundration Reis und Bohnen - ungewürzt. Erspielen die Kandidaten in den Prüfungen keine oder wenig Sterne, bedeutet das Hunger.

Hinzu kommen Schlafmangel - die Kandidaten dürfen tagsüber nicht schlafen, Langeweile und natürlich fehlender Komfort.