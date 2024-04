KRIMI IN DER ARD

Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch (l., Peter Kurth) und Kriminalkommissar Michael Lehmann (r., Peter Schneider) ermitteln am Sonntag, 21. April 2024, im Polizeiruf 110 aus Halle "Der Dicke liebt".

Halle (Saale). - Ein aufwühlender Fall steht für die Ermittler Henry Koitzsch und Michael Lehmann im neuen Polizeiruf 110 aus Halle (Sonntag, 21. April, 20.15 Uhr, ARD) an.

In "Der Dicke liebt" wird die achtjährige Inka vermisst. Während Kommissar Lehmann noch hofft, das Mädchen lebend zu finden, hat Kommissar Koitzsch bereits eine böse Vorahnung.

Polizeiruf 110 aus Halle: Darum geht es in "Der Dicke liebt"

Lehrer Krein, gespielt von Sascha Nathan, hat es im Polizeiruf aus Halle "Der Dicke liebt" nicht leicht. Foto: Foto: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Inhaltlich handelt der "Der Dicke liebt"-Polizeiruf 110 aus Halle vom Vermisstenfall der achtjährigen Inka.

Diese ist spurlos verschwunden. Kurze Zeit später dann die traurige Erkenntnis: Das Mädchen ist tot. Die Leiche der kleinen Inka wird in einer Kleingartenanlage entdeckt. "Das Schlimmste ist eingetreten. Fieberhafte Ermittlungen beginnen. Das familiäre Umfeld wird durchleuchtet und auch einschlägig bekannte Straftäter geraten in den Fokus der Ermittlungen", so die ARD.

Ein Trailer des "Der Dicke liebt"-Polizeirufs 110 aus Halle ist auf der Webseite des Mitteldeutschen Rundfunks zu finden.

Parallel führen die Nachforschungen die Kommissare in Inkas Schule. "Hier trifft Kommissar Koitzsch auf eine alte Bekannte: die Lehrerin Monika Hollig – sein Blinddate aus der ersten Folge. Auch sie befindet sich in einem emotionalen Ausnahmezustand", heißt es weiter. Gleichzeitig ist der beliebte Mathelehrer Herr Krein unter Verdacht geraten. Er habe ein inniges Verhältnis zu seinen Schülerinnen und im Besonderen zu Inka gehabt.

"Womöglich zu innig? Eine Bürgerwehr bedroht Kreins Leben und setzt die Kommissare zusätzlich unter Druck. Doch Koitzsch und Lehmann lassen nichts unversucht, den Täter zu finden. Am Ende ist die Lösung des Falls so überraschend wie schockierend", schildert die ARD.

Die Hauptdarsteller im "Der Dicke liebt"-Polizeiruf aus Halle

Die Kommissare Koitzsch und Lehmann haben es im Polizeiruf aus Halle "Der Dicke liebt" mit der ermordeten achtjährigen Inka zu tun. Foto: Foto: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Hauptdarsteller des Polizeirufs aus Halle sind Peter Kurth, der den Kriminalhauptkommissar Henry Koitzsch spielt, und Peter Schneider, der den Kriminalkommissar Michael Lehmann spielt.

Rolle im Film Schauspieler/Schauspielerin Henry Koitzsch Peter Kurth Michael Lehmann Peter Schneider Lehrer Krein Sascha Nathan Monika Hollig Susanne Böwe Juli Romy Miesner Inka Werner Merle Staacken Wilhelm Jona Levin Nicolai Mike Florian Geißelmann Reinhold Andreas Leupold Ältere Dame Monika Lennartz Wortführer Bürgerwehr Johannes Kienast Thomas Grawe Andreas Schmidt-Schaller Marina Schuster Anita Vulesica Susanne Lehmann Sophie Lutz Roman Schuster Thomas Lawinky Mutter Werner Katrin Hansmeier Vater Werner Matthias Walter Uniformierter Andreas Keller Rainer Thomas Gerber

Das Drehbuch zu "Der Dicke liebt" stammt wie auch beim ersten Fall der beiden Halleschen Kommissare von Clemens Meyer und Thomas Stuber.

Die Dreharbeiten fanden im Frühling 2023 in Halle statt, darunter unter anderem auch an der halleschen Grundschule „Am Ludwigsfeld“. Der Krimi wurde außerdem für den Deutschen Fernsehkrimi-Preis nominiert.

Matthias Walter und Katrin Hansmeier spielen die Eltern von Inka Werner im Polizeiruf aus Halle "Der Dicke liebt". Foto: Foto: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Letzter Polizeiruf 110 aus Halle: "An der Saale hellem Strande"

"An der Saale hellem Strande" wurde 2021 als Jubiläumsfolge zum 50. Geburtstag des Polizeiruf 110 ausgestrahlt. Zuvor arbeiteten Stuber und Meyer schon bei den vom MDR produzierten Kinofilmen "Herbert" (2015) und "In den Gängen" (2018) zusammen.

Auch bei "Der Dicke liebt" führt Thomas Stuber wieder Regie, und Nikolai von Graevenitz zeichnet auch diesmal für die Bildgestaltung verantwortlich. Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction), Producer ist Eike Goreczka (42film). Die Redaktion im MDR verantwortet Meike Götz.

Das Debüt aus Halle mit dem Titel „An der Saale hellem Strande“ wollten insgesamt rund 7,8 Millionen Zuschauer sehen.